10 февраля 2021, 13:43
Спорт

Сборная Карелии по гимнастике стала чемпионом Северо-Запада

Карельские спортсмены еще поборются за индивидуальные награды на соревнованиях в Новгороде

В Великом Новгороде проходит чемпионат Северо-Запада по спортивной гимнастике. Карельские спортсмены успешно начали выступление на турнире, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Мужская сборная Карелии завоевала золотые медали в командном многоборье. В составе нашей команды выступали Владимир Шишкин, Виктор Калюжин, Арсений Марков, Вячеслав Костенко, Игнат Горобец и Никита Лопухин.

Впереди у наших спортсменов борьбе в личном многоборье, а также финалы в отдельных видах. Фото Минспорта РК

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спортивная гимнастика
сборная карелии
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