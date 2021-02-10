Сборная Карелии по гимнастике стала чемпионом Северо-Запада

В Великом Новгороде проходит чемпионат Северо-Запада по спортивной гимнастике. Карельские спортсмены успешно начали выступление на турнире, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Мужская сборная Карелии завоевала золотые медали в командном многоборье. В составе нашей команды выступали Владимир Шишкин, Виктор Калюжин, Арсений Марков, Вячеслав Костенко, Игнат Горобец и Никита Лопухин.

Впереди у наших спортсменов борьбе в личном многоборье, а также финалы в отдельных видах. Фото Минспорта РК