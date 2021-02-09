Сегодня «СКА-ГУОР Карелия» победила команду «Металлург-Серов»

Хоккейная команда государственного училища олимпийского резерва одолела «Металлург-Серов» со счетом 5:3, сообщает паблик «Училище олимпийского резерва в Кондопоге».

Уже в первом периоде «карелы» наколотили свердловчанам 4:0! Голы забили Виктор Андрейченко (Родион Татаренко, Григорий Орлов), Савелий Герасимов (Роман Пантыкин, Иван Алейнер), Семён Герасимов (Николай Ивачёв, Егор Казанчеев), Михаил Кощеев (Никита Кравченко).

Во второй 20-минутке парни потеряли бдительность и из-за ряда удалений получили в ворота две ответные шайбы, а к началу третьего – еще одну. Точку в обмене ударами поставил Николай Ивачёв забивший шайбу с передачи Никиты Кравченко в пустые ворота!

Ворота «СКА-ГУОР Карелия» защищал Руслан Крайнов.

Поздравляем спортсменов и тренеров с заслуженной победой!

Запись матча можно посмотреть здесь.

Фото из группы «Училище олимпийского резерва в Кондопоге»