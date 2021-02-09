Сегодня «СКА-ГУОР Карелия» играет против команды «Металлург-Серов»

9 февраля в 19:00 на площадке в Ледовом дворце Кондопоги «СКА-ГУОР Карелия» встречается с командой «Металлург-Серов» из Свердловской области, сообщает паблик «Училище олимпийского резерва в Кондопоге»

На данный момент свердловчане набрали 16 очков в 28 матчах и располагается на 17-й строчке турнирной таблицы. Соперник одержал 7 побед, потерпел 21 поражение и борется за попадание в плей-офф. В прошлой игре команда уступила «Динамо-Юниору» в Санкт-Петербурге - 2:3 по буллитам. Лучшим бомбардиром ХК «Металлург-Серов» является Нияз Абдрашитов, который набрал по системе «гол+пас» 23 очка (15+8) в 28 матчах.

У «СКА-ГУОР Карелии» в лидерах статистики Роман Пантыкин, в 26 играх набравший 20 очков (9+11). Матч в Серове завершился победой нашей команды со счётом 3:1.

Это заключительный матч домашней серии. Будем болеть и надеяться на победу карельской команды на родном льду.

Фото из группы «Училище олимпийского резерва в Кондопоге»

Матч можно посмотреть ниже.