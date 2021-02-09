В Петрозаводске пройдет забег при свете фонарей «Снежные тропы 2021»

13 февраля в столице Карелии состоится традиционный вечерний забег при свете фонарей «Снежные тропы», сообщает министерство спорта республики.

Соревнования проводятся уже в четвертый раз в рамках «Серии стартов PTZ RUN 2021». Участники смогут попробовать свои силы на дистанциях 5, 10 и 21 километр. Старт назначен на 18.00.

Всех участников ждут: медаль финишёра в виде льдинки/снежинки, сувениры от партнёров и горячий чай со сладостями!

В связи со снятием некоторых ограничений стадион «Юность» возобновил свою работу в привычном режиме: вновь открыты парковка и административное здание. В связи с этим, организаторы приняли решение вернуть старт на привычное место.

Регистрация открыта до 12 февраля. Треки забегов будут опубликованы завтра.

Подробнее в группе https://vk.com/ptzrun

Фото из группы «Серия стартов PTZ RUN 2021» и с сайта правительства Карелии.