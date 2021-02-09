Фестиваль зимних видов спорта KareliaSkiFest пройдет в Карелии

22-23 февраля в Петрозаводске стартует традиционный фестиваль зимних видов спорта KareliaSkiFest, сообщает сайт правительства Карелии.

Соревнования пройдут уже в пятый раз. Свое участие в состязаниях заявили более тысячи спортсменов из 41 региона России.

В программе фестиваля – лыжные марафоны серии RussiaLoppet на 50 километров коньковым и классическим стилем, лыжное путешествие на 25 километров, 10 километров свободным и классическим стилями. Детские гонки на 3 километра и 500 метров. Заезды участников с собаками в дисциплинах скиджоринг, упряжки-двойки и упряжки-четверки. Будут заезды на традиционных и современных финских санях.

Подробности о мероприятии на сайте.

Фото с сайта правительства Карелии.