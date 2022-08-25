Самолет совершил жесткую посадку на реку в Татарстане

В Татарстане легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на реку. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Собственник самолета, управлявший воздушным судном, и его пассажир сумели выбраться из аппарата. Из подобрала проходившая рядом лодка.

Сообщается, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет. При выполнении одного из упражнений пилот совершил ошибку, и воздушное судно оказалось в воде. Фото СК РФ