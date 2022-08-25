25 августа 2022, 08:50
Самолет совершил жесткую посадку на реку в Татарстане
Двум людям удалось выбраться из упавшего воздушного судна в Приволжье
В Татарстане легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на реку. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Собственник самолета, управлявший воздушным судном, и его пассажир сумели выбраться из аппарата. Из подобрала проходившая рядом лодка.
Сообщается, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет. При выполнении одного из упражнений пилот совершил ошибку, и воздушное судно оказалось в воде. Фото СК РФ