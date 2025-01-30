Самолет и военный вертолет столкнулись в США

Авиакатастрофа произошла в США. Самолет и военный вертолет столкнулись в Вашингтоне вблизи аэропорта имени Рейгана, передает «Лента». На борту самолета находились 64 человека, включая четырех членов экипажа.

Зарубежные издания публикуют кадры ЧП, на которых видно, как самолет врезается в вертолет, следует взрыв, а после лайнер падает в реку. По предварительным данным, выжить удалось минимум четверым. На месте авиакатастрофы работают спасатели. // фото freepik.com