Сахар, масло и яйца подорожали в России

Росстат сообщил свежие данные об изменении цен на продукты. Статистика указана за период с 20 по 26 октября.

Так, заметно подорожал сахар - на 3,8%. Увеличились цены на подсолнечное масло - на 2,2%. На 1,9% подорожали куриные яйца. Это самый серьезный рост цен.

Среди остальных продуктов выросли цены на гречневую крупу (на 0,6%), сухие молочные смеси для детского питания, мягкие конфеты, глазированные шоколадом, черный байховый чай, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (на 0,4%), мясо кур, вареную колбасу, мясные консервы, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшеничную муку (на 0,3%), полукопченую и варено-копченую колбасу, сыры, маргарин, карамель, ржаной хлеб, обед в столовой, кафе, закусочной (на 0,2%).

Одновременно снизились цены на пшено (на 0,2%) и питьевое цельное стерилизованное молоко (на 0,1%).

Повышение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,3%, в том числе на огурцы свежие - 5,5%, помидоры - 3,4%, картофель - 0,5%. В то же время снизились цены на яблоки - на 1,3%, капусту белокочанную - на 1,1%, морковь - на 0,7%, лук репчатый - на 0,2%. Фото tass.ru