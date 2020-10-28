28 октября 2020, 16:06
Выдача пенсионных удостоверений возобновится в России
В 2021 году пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%
С 2021 года россиянам вновь будут выдавать пенсионные удостоверения. Об этом сообщила сенатор Елена Бибикова, ее слова приводит РИА Новости.
Как рассказала Бибикова, после отмены пенсионных удостоверений несколько лет назад к сенаторам поступало множество обращений с просьбами вернуть их. Она отметила, что эта информация была донесена до руководства Пенсионного фонда, и с нового года выдача пенсионных удостоверений должна возобновиться.
Напоминаем, что, в соответствии с законодательством, в 2021 году пенсии неработающих россиян должны быть проиндексированы на 6,3%. Фото koltushi24.ru