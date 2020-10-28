Выдача пенсионных удостоверений возобновится в России

С 2021 года россиянам вновь будут выдавать пенсионные удостоверения. Об этом сообщила сенатор Елена Бибикова, ее слова приводит РИА Новости.

Как рассказала Бибикова, после отмены пенсионных удостоверений несколько лет назад к сенаторам поступало множество обращений с просьбами вернуть их. Она отметила, что эта информация была донесена до руководства Пенсионного фонда, и с нового года выдача пенсионных удостоверений должна возобновиться.

Напоминаем, что, в соответствии с законодательством, в 2021 году пенсии неработающих россиян должны быть проиндексированы на 6,3%. Фото koltushi24.ru