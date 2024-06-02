С Землей сближается «Дьявольская» комета

Сегодня, второго июня, на максимальное расстояние к Земле приблизится комета Понса-Брукса, получившая название «дьявольской» из-за зафиксированной вспышки пыли и газа, украсившей небесное тело подобием рогов. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Комета-гигант приблизится к Земле на расстояние 323 миллионов километров. Эта дистанция не является угрожающей, каких-либо страшных последствий ждать не стоит.

По данным издания, комету Понса-Брукса диаметром 17 километров практически невооруженным глазом смогут разглядеть в созвездии Зайца жители Южного полушария. Это будет первое за последние семь десятков лет максимальное сближение кометы с Землей, в следующий раз ее можно будет увидеть только в 2095 году. // Фото: NASA