3 июня жители Земли смогут наблюдать парад планет

3 июня 2024 года землян ждет зрелищное астрономическое явление — очередной парад планет. На утреннем небе выстроятся в ряд Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Ученые говорят о «выравнивании планет». Так называется положение, когда планеты сгруппированы в пространственном конусе с углом 20-30°, в вершине которого находится Солнце. В одну линию они выстроиться не могут (это невозможно из-за положения их орбит). Но они будут находиться в одной области неба.

3 июня 2024 года — это приблизительная дата ближайшего парада планет. Наблюдать редкое явление можно за несколько дней до 3 июня и несколькими днями позже.

Наблюдать парад планет можно в утренние часы, примерно за час до восхода солнца. Но разглядеть, скорее всего, удастся лишь Сатурн и Марс — остальные небесные тела будут засвечены. // Фото: фрипик.