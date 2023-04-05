С погибшим спасателем простятся в Петрозаводске 7 апреля

С погибшим спасателем Григорием Доброходовым простятся в Петрозаводске 7 апреля. Об этом сообщили в Карельской республиканской поисково-спасательной службе.

По данным КРПСС, церемония прощания пройдет на Вольной, 4 в пятницу с 13 до 14 часов. Спасателя похоронят на городском кладбище в Вилге.

Напомним, Григорий Доброходов погиб вечером 3 апреля на трассе «Кочкома-Госграница» в результате столкновения КамАЗа и внедорожника «УАЗ Патриот». Еще три человека получили травмы. Спасатели находились в служебной командировке на севере Карелии.

По факту ДТП полиция Костомукши возбудила уголовное дело, виновный устанавливается. // Фото: vk.com/spasatel.krpss