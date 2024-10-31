С Нового года развод обойдется дороже жителям Карелии

Оплату пошлины для обращения в управление органов записи актов гражданского состояния повысили с 9 сентября, еще некоторые будут увеличены с января 2025 года.

Управление ЗАГС Республики Карелия информирует об изменении размера государственной пошлины за регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия.

С Нового года за регистрацию расторжения брака каждому из супругов вместо прежних 650 рублей придется заплатить по 5000 рублей. Причем это касается как развода по обоюдному согласию бездетных супругов, так и расторжения брака в судебном порядке.

Кроме того, с 2025 года повысятся пошлины за регистрацию перемены имени, фамилии или отчества – с 1600 до 5000 рублей. Станет дороже выдача дубликата свидетельства о рождении, регистрации брака, разводе, смерти – с 350 до 500 рублей.

Чтобы внести исправления и изменения в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, гражданам придется раскошелиться и заплатить 700 рублей (было 650). К тому же выдача справок из архивов загса поднимется с 200 рублей до 350 .

Жители Карелии высказали мнение, что повышение госпошлины никак не повлияет на их планы.

С начала 2024 года за расторжением брака в Пряже обратились 36 человек. Сможет ли цена остановить развод – покажет время, через полгода можно будет сделать вывод. Расторжение брака – это очень серьезное решение,

— говорит ведущий специалист Межрайонного отдела ЗАГС номер 1 в поселке Пряжа Ольга Ливенская.

Напомним, с 9 сентября этого года уже изменены размеры судебных пошлин:

— при подаче искового заявления о расторжении брака – с 600 руб. до 5000 рублей

— при подаче иска неимущественного характера - с 300 до 3000 рублей.

Помимо этого, устанавлена госпошлина за выдачу дубликата исполнительного листа в размере 1500 рублей.

Пересмотр решения суда из-за новых обстоятельств обойдется в 1500 рублей.// Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky на сайте rudalle.ru



