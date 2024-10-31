Проблемные лестницы в Петрозаводске обещают отремонтировать
Состояние лестничных спусков в Петрозаводске вызывает нарекания горожан. Они пишут по поводу проблемных объектов в мэрию. По словам Инны Колыхматовой, по каждой такой лестнице идет работа.
Так, лестницу около дома № 31 на улице «Правды» уже ремонтируют. Подрядчик по контракту должен завершить работы до окончания ноября.
На земельном участке с лестничным спуском по Первомайскому проспекту идут кадастровые работы.
- Это необходимый этап для дальнейшего ремонта объекта,
- объяснила мэр.
Она уточнила, что в план ремонта включили также лестницы на аллее Транспортных Прокуроров и улице Нойбранденбургской. Предварительную стоимость работ уже определили.
Новую лестницу около дома №17 по улице Ровио уже установили. Она – с поручнями и аппарелями. // фото: Инна Колыхматова/ВКонтакте