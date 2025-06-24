24 июня 2025, 15:40
С Александром Коровиным простятся в Сегеже
Погиб участник специальной военной операции из Карелии
фото паблик администрации Сегежского округа
Еще один житель Карелии погиб при проведении специальной военной операции. С Александром Коровиным простятся на этой неделе в Сегеже.
«Александр честно и беззаветно исполнил воинский долг, отдал жизнь за наше мирное и свободное будущее. Он показал пример безмерного мужества, стойкости и самоотверженности, до самых последних минут сохраняя верность присяге»,
- рассказали в администрации Сегежского округа.
С погибшим участником специальной военной операции простятся 26 июня на площади Мира.
Власти округа выразили соболезнования родным, близким и боевым товарищам Александра Коровина. © «Петрозаводск говорит»