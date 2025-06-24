С Александром Коровиным простятся в Сегеже

Еще один житель Карелии погиб при проведении специальной военной операции. С Александром Коровиным простятся на этой неделе в Сегеже.

«Александр честно и беззаветно исполнил воинский долг, отдал жизнь за наше мирное и свободное будущее. Он показал пример безмерного мужества, стойкости и самоотверженности, до самых последних минут сохраняя верность присяге»,

- рассказали в администрации Сегежского округа.

С погибшим участником специальной военной операции простятся 26 июня на площади Мира.

Власти округа выразили соболезнования родным, близким и боевым товарищам Александра Коровина. © «Петрозаводск говорит»