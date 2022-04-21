21 апреля 2022, 21:02
С 25 апреля автобусы в Карелии перейдут на летнее расписание
В расписание движения междугородних и пригородных маршрутов внесли изменения
Автовокзал Петрозаводска учел пожелания пассажиров и внес изменения в расписание автобусных маршрутов на лето.
Летнее расписание пригородных и междугородних автобусов начнет действовать с понедельника, 25 апреля. Об этом сообщается в паблике автовокзала.
Пассажиров предупредили, что в расписание автобусов будут вноситься корректировки в оперативном режиме. (фото на главной pixabay.com, marsjo)