С 25 апреля автобусы в Карелии перейдут на летнее расписание

Автовокзал Петрозаводска учел пожелания пассажиров и внес изменения в расписание автобусных маршрутов на лето.

Летнее расписание пригородных и междугородних автобусов начнет действовать с понедельника, 25 апреля. Об этом сообщается в паблике автовокзала.

Пассажиров предупредили, что в расписание автобусов будут вноситься корректировки в оперативном режиме. (фото на главной pixabay.com, marsjo)