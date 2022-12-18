РЖД сообщает о росте перевозок в Карелии

В ноябре 2022 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Республике Карелия составила 2,2 млн тонн (+6% к ноябрю 2021 года), сообщает сайт ОЖД.

Среди прочих грузов лидерами погрузки стали:

- строительные грузы – 1,1 млн тонн (+23,7%);

- руда железная – 908 тыс. тонн (-6,1%).

В январе – ноябре 2022 года в Карелии погружено 24,5 млн тонн (соответствует уровню аналогичного периода прошлого года). За одиннадцать месяцев зафиксирован рост погрузки строительных грузов – 13 млн тонн (+7,1%), бумаги – 76,3 тыс. тонн (+1%). // Фото: aleksandarlittlewolf // freepik