11 декабря 2022, 21:00
Рыбак погиб в Карелии
В Приладожье ищут провалившегося под лед мужчину
Сегодня в Приладожье произошла трагедия. Об этом сообщает администрация Сортавалы.
По данным источника, ссылающегося на спасателей, мужчина, предположительно, житель Сортавалы, отправился на озеро на зимнюю рыбалку и провалился под лед. Ведутся поиски рыбака.
Спасательная служба напоминает, что лед на водоемах республики еще не стабилен. Выход и выезд на лед водоемов в это время крайне опасен для жизни. // Фото: unsplash.com