Рыбак погиб в Карелии

Сегодня в Приладожье произошла трагедия. Об этом сообщает администрация Сортавалы.

По данным источника, ссылающегося на спасателей, мужчина, предположительно, житель Сортавалы, отправился на озеро на зимнюю рыбалку и провалился под лед. Ведутся поиски рыбака.

Спасательная служба напоминает, что лед на водоемах республики еще не стабилен. Выход и выезд на лед водоемов в это время крайне опасен для жизни. // Фото: unsplash.com