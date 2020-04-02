Рыбак погиб на озере Куйтто

Трагедия произошла 1 апреля в районе 20 часов на озере Верхнее Куйтто: в районе деревни Ювалакши, где проходит сильное подводное течение, в промоину ушел под лёд снегоход с тремя рыбаками.

Один из них, 45-летний житель Калевалы, не смог выбраться из полыньи самостоятельно. Его сыну с другом удалось спастись. Сегодня тело погибшего было поднято.

Об этом корреспонденту портала "Петрозаводск говорит" рассказали в ГИМС Калевальского района. Сотрудники местной службы ГИМС также отметили, что трагедии удалось бы избежать, если бы на рыбаке был спасательный жилет.