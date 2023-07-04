04 июля 2023, 09:07
Ряд улиц в отдаленном районе Петрозаводска обесточат
В среду часть Сайнаволока останется без света до вечера
В среду энергетики собираются проводить плановые работы, в связи с чем в среду, 5 июля, возможны отключения.
В зону отключения электроснабжения попадут пер. 4-ый Сайнаволокский, пер. 5-ый Сайнаволокский, пер. 6-ой Сайнаволокский, пер. 7-ой Сайнаволокский, пр-д Сайнаволокский. (частный сектор). Об этом сегодня предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе.
Электричество на перечисленных улицах может отсутствовать с 8:00 до 17:00. // фото freepik.com