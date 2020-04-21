Ряд стран готовятся к снятию введенных из-за COVID-19 ограничений

Некоторые страны объявили о подготовке к постепенному выходу из введенного из-за пандемии COVID-19 карантина. Причиной названа необходимость возобновления экономической деятельности.

Так, правительство Италии намерено вскоре приступить к поэтапному снятию ограничений, о чем заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте. План начнут реализовывать с 4 мая, сказал он в ходе выступления в парламенте страны.

К отмене ограничений готовятся и в Греции. Об этом в начале следующей недели объявит премьер-министр Кириакос Мицотакис, пишет издание Tanea.

Официальный представитель правительства уже объявил об открытии ряда отделений банков, магистратских судов и судов первой инстанции 27 апреля. Греческий премьер расскажет, какие магазины будут открыты первыми и когда будут открыты образовательные учреждения.

В Австрии с 15 мая могут открыть рестораны, но при условии, что весь персонал будет в обязательном порядке носить медицинские маски, а работа заведений ограничат до 23:00. Уже м 1 мая могут открыться крупные магазины, парикмахерские и спортивные площадки.