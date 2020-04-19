Матч Россия-Нидерланды на Евро-2008 включили в список лучших в истории

Крупное испанское издание Marca составляет список лучших футбольных встреч в истории. В список 50 главных поединков журналисты внесли и матч Нидерланды-Россия, состоявшийся на чемпионате Европы 2008 года, пишет со ссылкой на испанское издание Sportbox.

Материал Marca описывает игру российской команды, сенсационно победившей голландцев, считавшихся перед матчем явными фаворитами. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в дополнительное время россияне уверенно победили - 3:1.

Иногда можно сделать отличную команду из отличных футболистов или из отличной команды сделать отличных игроков. И нечто подобное было то, что произошло на Евро-2008 с российской командой с Аршавиным во главе. Россия росла и росла на этом турнире,

- резюмировали испанцы. По мнению журналистов, Андрей Аршавин сыграл против голландцев, возможно, лучший матч в карьере.

В полуфинале того чемпионата Европы Россия уступила Испании и взяла бронзовые медали турнира.