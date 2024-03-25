25 марта 2024, 12:55
Ряд домов в Петрозаводске остался без воды из-за аварии
Коммунальщики пытаются устранить проблемы на сетях в карельской столице
Сегодня в 9:40 утра ряд домов в Петрозаводске остался без воды. Об этом сообщает ЕДДС.
По данным службы, отключение коснулось некоторых зданий на улицах Лыжной, Торнева, Котовского, Сосновой, в переулке Лыжном.
Причиной произошедшего стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы, срок завершения которых не называется.
Также в 10:30 плановые работы на сетях начались в другом районе города. Без воды остались жильцы домов на улицах Перттунена, Коммунистов, Пробной. Там отключение продлится до 18 часов. // Фото «Петрозаводск говорит»