Ряд домов в Петрозаводске остался без воды из-за аварии

Сегодня в 9:40 утра ряд домов в Петрозаводске остался без воды. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным службы, отключение коснулось некоторых зданий на улицах Лыжной, Торнева, Котовского, Сосновой, в переулке Лыжном.

Причиной произошедшего стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы, срок завершения которых не называется.

Также в 10:30 плановые работы на сетях начались в другом районе города. Без воды остались жильцы домов на улицах Перттунена, Коммунистов, Пробной. Там отключение продлится до 18 часов. // Фото «Петрозаводск говорит»