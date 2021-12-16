Руй Витория досрочно покидает пост главного тренера «Спартака»

«Спартак» объявил, что досрочно прекращает контракт с Руем Виторией. Об увольнении итальянского главного тренера клуб объявил на своем официальном сайте.

Стороны расстаются по взаимной договоренности, вместе с итальянским специалистом уходят его ассистенты Арналду Тейшейра, Луиш Эштевеш, Сержиу Ботелью, Вальтер Диаш.

Контракт должен был длиться до 2023 года. Однако на Чемпионате России красно-белые провалились, хотя и вышли в 1/8 финала Лиги Европы.