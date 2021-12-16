Руй Витория досрочно покидает пост главного тренера «Спартака»
«Спартак» объявил, что досрочно прекращает контракт с Руем Виторией. Об увольнении итальянского главного тренера клуб объявил на своем официальном сайте.
Стороны расстаются по взаимной договоренности, вместе с итальянским специалистом уходят его ассистенты Арналду Тейшейра, Луиш Эштевеш, Сержиу Ботелью, Вальтер Диаш.
Контракт должен был длиться до 2023 года. Однако на Чемпионате России красно-белые провалились, хотя и вышли в 1/8 финала Лиги Европы.
- Португалец навсегда останется в истории «Спартака» как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение. Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России, - сказано в официальном сообщении. // Фото: источник