Карельские тхэквондисты привезли «бронзу» из Белоруссии

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва №5 приняли участие в открытом турнире по тхэквондо. Он проходил в Минске 10-12 декабря, сообщили в Минспорта Карелии.

В «Кубке-Столицы 2021» соревновались свыше 800 бойцов из Белоруссии, Украины, России, Грузии, Турции.

Воспитанники тренера Артема Ефимова взяли две бронзовые медали.

Макар Подгорнов завоевал третье место в категории «кадеты» в возрастной группе 2010-2008 г.р. и вес до 57 килограммов.

Анастасия Пуговкина тоже получила бронзовую медаль, выступив среди юниорок 2007-2005 г.р. в весе до 63 килограммов. // Фото: источник