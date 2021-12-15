15 декабря 2021, 21:41
Спорт

Гимнастка из Петрозаводска стала призером всероссийских соревнований

Анна Бабаева помогла команде «Локомотив» достичь высоких результатов на соревнованиях в Москве

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Возрождение» прошли в Москве. Юные гимнастки из 46 регионов страны соревновались по программам кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта в командном многоборье.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №1 Петрозаводска Анна Бабаева выступала в составе сборной команды РФСО «Локомотив», сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия».

По итогам стартов команда стала серебряным призером. (фото vk.com)

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Анна Бабаева