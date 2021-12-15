Гимнастка из Петрозаводска стала призером всероссийских соревнований

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Возрождение» прошли в Москве. Юные гимнастки из 46 регионов страны соревновались по программам кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта в командном многоборье.



Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №1 Петрозаводска Анна Бабаева выступала в составе сборной команды РФСО «Локомотив», сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия».

По итогам стартов команда стала серебряным призером. (фото vk.com)