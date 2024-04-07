Русскоязычные в Финляндии провели акцию против закрытия границы

Русскоязычные жители Хельсинки провели 7 апреля марш-митинг. Они протестовали против закрытия пункта пропуска на границе с РФ. В мероприятии участвовали порядка 50 человек, передает ТАСС.

Шествие началось у железнодорожного вокзала финской столицы, люди шли с плакатами на финском «Сегодня нарушены мои права, завтра нарушены твои!»

Колонну сопровождали два полицейских автомобиля, сведений о задержанных нет.

Митинг-шествие организовала НКО «Александровское общество», аналогичные мероприятия анонсировали в Лаппеенранте и Тампере.

Участники выступили против бессрочного закрытия автотранспортных КПП на российской границе. И призвали приходить тех, кто хочет «возвращения нормальности». //фото: pixabay.com