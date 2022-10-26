Русский язык будут оберегать законом от заимствований

Власти встали на защиту великого и могучего от чрезмерного количества заимствований. Так, правительство внесло в Госдуму законопроект о соблюдении норм русского литературного языка, сообщает ТАСС.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, предусмотрено совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного.

Также в пояснительной записке говорится, что недопустимо использовать иностранные слова, за исключением тех, у которых нет аналогов. Предлагается ввести такие понятия как нормативные словари, нормативные справочники. Данные меры направлены на защиту русского от чрезмерного употребления заимствований. Фото: pxhere.