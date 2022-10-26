«Мобилизация – дело секретное». Граждане мечутся между судами

Текст и фото: Антонина Кябелева

Во второй половине октября в суды Петрозаводска стали поступать исковые заявления об оспаривании решений призывных комиссий и военкоматов о мобилизации граждан.

Первая проблема, с которой столкнулись юристы, заключалась в непонимании того, какой из судов – военный или городской – должен рассматривать иски, связанные с оспариванием решений о мобилизации. Видимо, до конца не понимали этого и судьи. Во всяком случае, в первое время.

Юрист, депутат Петросовета Ольга Тужикова, представляющая интересы мобилизованного Виктора Ряйккенена, и Василий Петров, представляющий интересы своего брата – Евгения Петрова, который также был призван в армию в рамках частичной мобилизации, пошли разными путями. Административный иск от Ряйккенена был подан в Петрозаводский городской суд, а иск от Петрова – в Петрозаводский гарнизонный военный суд. Ошиблись оба.

В Петрозаводском гарнизонном военном суде иск от Петрова к рассмотрению не приняли на том основании, что неверно выбрана подсудность. Тогда иск направили в Петрозаводский городской суд. Параллельно в Петрозаводском городском суде приступили к рассмотрению иска от Виктора Ряйккенена.

21 октября судья Маргарита Картавых приступила к рассмотрению иска Виктора Ряйккенена. Судебное заседание началось с обсуждения вопроса о подсудности. Представитель Военного комиссариата Карелии Марина Кирпичникова попросила передать дело на рассмотрение в Петрозаводский гарнизонный военный суд. Маргарита Картавых ходатайство удовлетворила, повергнув присутствующих в зале граждан в полное недоумение. На тот момент уже было известно, что Петрозаводский гарнизонный военный суд отказался рассматривать аналогичный иск Петрова.

Так как судебное заседание завершилось, едва начавшись, подробности, связанные с мобилизацией Виктора Ряйккенена, рассказала Тужикова. 29 сентября Ряйккенену позвонили с работы и попросили прийти за уведомлением о явке в военкомат. Мужчина в это время проходил лечение в дневном стационаре Госпиталя для ветеранов войн. Виктор Ряйккенен получил уведомление, в котором ему предписывалось явиться в военкомат для уточнения данных. Что истец и сделал в назначенное время 30 сентября. В военкомате Ряйккенену вручили повестку, согласно которой он в тот же день должен был явиться на сборный пункт на улице Лизы Чайкиной в Петрозаводске.

Истец, которому уже исполнилось 55 лет, пытался объяснить, что находится на лечении, что не проходил службу в армии и не имеет боевого опыта. Тем не менее вечером его доставили сначала в поселок Сертолово Ленинградской области, а затем в воинскую часть в поселке Горелово. Тужикова считает, что Ряккенена мобилизовали незаконно, хотя бы потому, что он проходил в тот момент лечение, и ему должна была быть предоставлена отсрочка. К тому же истец воинское звание получил в университете на военной кафедре, в армии не служил, военного опыта не имеет. Статус ветерана боевых действий, пояснила Ольга Тужикова, он получил за работу в Чечне, где охранял комплекс правительственных зданий в составе отряда УФСИН.

Но все эти обстоятельства еще предстоит оценить суду. Правда, военному. На днях стало известно, что иск Ряйккенена Петрозаводский гарнизонный военный суд принял к рассмотрению. Первое заседание назначено на 27 октября.

25 октября судья Петрозаводского городского суда Наталья Тарабрина приступила к рассмотрению иска 51-летнего Евгения Петрова, доцента Северного института Всероссийского государственного университета юстиции, петрозаводским филиалом которого истец руководил восемь лет.

Его супруга Мария Ушакова рассказала в суде, что 28 сентября домой пришла повестка из военкомата с требованием прибыть 29 сентября в 14 часов с вещами в призывной пункт на улице Лизы Чайкиной. На тот момент мужа дома не было. Утром Петров поехал на работу, где его ждало уведомление о том, чтобы он явился 29 сентября, тоже в 14.00, в военкомат для сверки документов.

«Он поехал 29-го в военкомат. В военкомате ничего не сверили, ему просто дали повестку на тридцатое на час дня. Все, прибыть с вещами»,

- рассказала Ушакова.

Евгения Петрова сначала доставили в поселок Сертолово, где выдали форму, а затем перевезли в военную часть в поселок Горелово.

Василий Петров, представляющий в суде интересы брата, рассказал, что Евгений Евгеньевич звание лейтенанта получил на военной кафедре в университете, в армии не служил, в боевых действиях не участвовал. К тому же, в отношении истца не была проведена военно-врачебная комиссия. Ушакова настаивает, что ее муж имеет серьезные заболевания. Василий Петров считает, что раз брат достиг 50-летнего возраста, то его не должны были призывать в рамках частичной мобилизации. Представитель республиканского военкомата Марина Кирпичникова сказала, что для младшего офицерского состава предельный возраст в рамках мобилизации составляет 60 лет.

Василий Петров рассказал, что его брат написал рапорт об увольнении с военной службы в связи с достижение 50-летнего возраста. Однако движения по рапорту нет.

«Движения по рапорту не происходит, потому что это все задерживается войсковой частью. Один рапорт у него потеряли. Он вынужден был второй написать рапорт… Там все делается так, чтобы часть сформировать и отправить»,

- сказал Василий Петров.

По его словам, Евгения Петрова привлекли к юридической работе:

«Он составляет административные протоколы по дракам и пьянкам в войсковой части. Двое мобилизованных нанесли телесные повреждения старшине. Его опять привлекли как юриста, чтобы он протоколы направлял в военную полицию».

Василий Петров обеспокоен тем, что в ближайшие дни - 27 или 28 октября - будет парад, и мобилизованных направят «в направлении Белгорода».

Наталья Тарабрина пыталась выяснить, каким образом и на основании каких критериев проходит частичная мобилизация. Кирпичникова смогла только сказать, что Евгений Петров действительно был мобилизован, что есть решение призывной комиссии от 30 сентября, и что он направлен в воинскую часть, куда он прибыл, как она выразилась, «в целости и сохранности». Все остальные документы и сведения, связанные с мобилизацией, находятся под грифом «Для служебного пользования».

«Мобилизация – дело секретное»,

- пояснила Кирпичникова.

Наталья Тарабрина приняла решение административное дело по иску Евгения Петрова передать на рассмотрение в Петрозаводский гарнизонный военный суд. Судья пояснила, что «определение обращено к немедленному исполнению». Другими словами, иск Петрова военный суд должен принять к рассмотрению в кратчайшие сроки.

В тот же день, после рассмотрения иска Петрова, Наталья Тарабрина рассмотрела еще один иск, связанный с оспариванием решения о мобилизации. Его так же направили на рассмотрение в военный суд.

Как минимум после метаний между судами, наступила какая-то определенность. Иски, связанные с оспариванием решения о мобилизации, следует направлять в военный суд. Судя по тому, что Петрозаводский гарнизонный военный суд стал принимать их к рассмотрению, в судейском сообществе удалось достигнуть договоренность о подсудности подобных дел. Во всяком случае, в Карелии.

Парадоксально, но, рассказала Ольга Тужикова, в других регионах страны иски об оспаривании решений о мобилизации рассматриваются городскими и районными судами. Логика заключается в том, что на момент принятия решения о мобилизации гражданин не являлся военнослужащим, а был гражданским лицом. По ее словам, уже есть и первые решения. Видимо, Карелия решила в этом вопросе пойти своим особым путем. Не исключено, что окончательная точка в вопросе о подсудности еще не поставлена.