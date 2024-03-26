Руководитель налоговой службы Карелии принимает поздравления

26 марта руководитель управления федеральной налоговой службы по РК Инна Кравченко принимает поздравления. Одними из первых ее поздравили с днем рождения карельские профсоюзы.



Председатель КРО Профсоюза Ирина Титова отметила вклад Кравченко в повышение роли Профсоюза для единения трудового коллектива. По ее словам, Инна Кравченко вдохновляет профсоюзных лидеров Ромашину Наталью Андреевну, Шарапову Викторию Антанасовну, Пожарскую Алену Владимировну, Тереш Екатерину Викторовну, Пинкину Ольгу Андреевну и Митрофанову Ольгу Сергеевну в непростой, но значимой общественной работе.



Сегодня Вы, дорогая Инна Васильевна, пользуетесь абсолютным доверием вверенных Вам государственных служащих, и по случаю Вашего Дня рождения сегодня праздник у всего трудового коллектива! Выражаю Вам огромную благодарность за поддержку деятельности Профсоюза в Республике Карелия и желаю дальнейших огромных успехов в работе, и благополучия во всем!

- поздравляет Ирина Титова.

//Фото из личного архива И.Кравченко