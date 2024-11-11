Рухнувший мост в селе Святозеро отремонтировали и открыли

В селе Святозеро Пряжинского района завершен ремонт частично обрушившегося моста. Об этом сообщил глава района Дмитрий Буевич.

Сегодня, 11 ноября, мост вновь открыли для движения автомобилей.

— Проезд по мосту восстановлен. Мы продолжаем заниматься благоустройством территории вокруг, и сегодня все работы будут полностью завершены,

— отметил Дмитрий Буевич.

Напомним, мост закрыли для транспорта, но пешеходы по нему ходить могли. // фото: скриншот видео