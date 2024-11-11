11 ноября 2024, 20:37
Рухнувший мост в селе Святозеро отремонтировали и открыли
В Пряжинском районе привели в порядок аварийную переправу
В селе Святозеро Пряжинского района завершен ремонт частично обрушившегося моста. Об этом сообщил глава района Дмитрий Буевич.
Сегодня, 11 ноября, мост вновь открыли для движения автомобилей.
— Проезд по мосту восстановлен. Мы продолжаем заниматься благоустройством территории вокруг, и сегодня все работы будут полностью завершены,
— отметил Дмитрий Буевич.
Напомним, мост закрыли для транспорта, но пешеходы по нему ходить могли. // фото: скриншот видео