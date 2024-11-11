Из-за долгов жителей аварийных домов не могут переселить в новые

Переселение жителей аварийных домов в Суоярви идет, но появились неожиданные проблемы. О сложностях рассказал глава администрации округа Роман Петров.

По его словам, когда жители аварийных домов начали подавать документы на переселение, сразу вскрылась проблема. Дело в том, что за годы накопились значительные задолженности за коммунальные услуги. Это стало причиной арестов и ограничений на квартиры со стороны судебных приставов.

— Поскольку проблема долгов за ЖКХ широко распространена как в частных, так и в муниципальных квартирах аварийного фонда, лучше заранее урегулировать эти вопросы с ресурсоснабжающими организациями и расчетными центрами: оплатить долги, договориться о рассрочке или провести сверку платежей. Не забывайте, что задолженность за коммунальные услуги может затруднить процесс переселения,

— предупредил он.

Также администрация напомнила, что жители аварийных домов с долгами должны самостоятельно решать вопрос с поставщиком услуг или обращаться в суд. // фото: Роман Петров/ВКонтакте