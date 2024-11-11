11 ноября 2024, 17:18
Общество

Щебеночный завод отравил жизнь людей в Медвежьегорске и лишил их сна

Жители карельского города просыпаются по ночам из-за громкого шума работающего предприятия

Жители Медвежьегорска уже несколько месяцев вынуждены просыпаться по ночам из-за громкого шума, который постоянно доносится от местного щебзавода, работающего круглосуточно. На это пожаловались в сообществе «Подслушано в Медвежьегорске».

Одна из жительниц города отметила, что постоянный шум не дает насладиться полноценным отдыхом, и призвала соседей активнее заявлять о проблеме.

Ранее Роспотребнадзор пообещал организовать внеплановую проверку щебеночного завода после многочисленных жалоб местных жителей на пыль. Решение о проверке было принято после проведения лабораторных исследований воздуха, взятых в жилом районе в июне. // фото: pexels.com

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Метки: 
новости Карелии
Медвежьегорск
щебеночный завод
шум