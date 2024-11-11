Лесопильный завод продают в Карелии за 90 млн рублей

В Карелии продают лесопильный завод с зарубежной начинкой. Предприятие находится в поселке Пиндуши. Информация появилась на популярной площадке объявлений.

На продажу выставлены цеха, административное здание, земельный участок, а также подъездной железнодорожный путь протяженностью 300 метров. На предприятии установлено финское оборудование, а также итальянские сушильные камеры. За все хотят выручить 90 млн рублей.

В объявлении указано, что производственная деятельность приостановлена с 2024 года. // фото unsplash.com/ Joel & Jasmin Førestbird