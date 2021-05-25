Розыск пропавшей девушки завершен

Сотрудниками уголовного розыска установлено местонахождение ранее объявленной в розыск девочки 2007 года рождения, которая днем 22 мая ушла из дома и не возвращалась, сообщает МВД Карелии.

В полиции заявляют, что криминальной составляющей в ее исчезновении нет.

«Благодарим СМИ за распространение информации»,

– говорится в сообщении.

«Петрозаводск гворит» писал ранее о поисках Дианы Чевелевой 2007 года рождения. // Изображение: vk.com