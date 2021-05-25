25 мая 2021, 19:27
Происшествия

Розыск пропавшей девушки завершен

Полиция благодарит СМИ и петрозаводчан за распространение информации

Сотрудниками уголовного розыска установлено местонахождение ранее объявленной в розыск девочки 2007 года рождения, которая днем 22 мая ушла из дома и не возвращалась, сообщает МВД Карелии.

В полиции заявляют, что криминальной составляющей в ее исчезновении нет.

«Благодарим СМИ за распространение информации»,

– говорится в сообщении.

«Петрозаводск гворит» писал ранее о поисках Дианы Чевелевой 2007 года рождения. // Изображение: vk.com

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МВД Карелии
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