25 мая 2021, 19:27
Розыск пропавшей девушки завершен
Полиция благодарит СМИ и петрозаводчан за распространение информации
Сотрудниками уголовного розыска установлено местонахождение ранее объявленной в розыск девочки 2007 года рождения, которая днем 22 мая ушла из дома и не возвращалась, сообщает МВД Карелии.
В полиции заявляют, что криминальной составляющей в ее исчезновении нет.
«Благодарим СМИ за распространение информации»,
– говорится в сообщении.
«Петрозаводск гворит» писал ранее о поисках Дианы Чевелевой 2007 года рождения. // Изображение: vk.com