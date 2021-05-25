45-летний горе-отец отправится в колонию за неуплату алиментов

45-летнего жителя Прионежского района осудили за неуплату алиментов. Мужчина был лишен родительских прав в 2009 году. Суд обязал его ежемесячно уплачивать опекуну дочери алименты - ¼ всех видов заработка. Однако мужчина стал уклоняться от этого, также не пытался трудоустроиться официально и скрывал свои реальные доходы от судебного пристава.

В 2019 году жителя Карелии привлекли к административной ответственности, что однако не подтолкнуло его встать на путь исправления. По сообщению прокуратуры, горе-отец вел асоциальный образ жизни и привлекался к уголовной ответственности за хищения.

В 2020 году мужчину осудили за уклонение от уплаты алиментов. Его приговорили к лишению свободы сроком на полгода условно с испытательным сроком 1 год. Тем не менее, и это не помогло. Задолженность по алиментам за 2020 год превысила 135 тысяч рублей. В мае 2021 года Прионежский районный отменил условное наказание по предыдущим приговорам и назначил ему наказание в виде 2 лет 2 месяцев колонии-поселения. Приговор не вступил в силу. (фото team29.org)