07 января 2025, 14:52
Общество

Рождество в Карелии прошло спокойно

Более семи тысяч человек приняли участия в богослужениях и праздничных мероприятиях

Полицейские обеспечили общественный порядок во время празднования Рождества в Карелии. Правоохранители не допустили нарушений общественного порядка.

В ночь на 7 января в богослужениях и праздничных мероприятиях приняли участие пять тысяч человек, в дневных - до 2 500, сообщили в телеграм-канале полиции.

За порядком следили не только полицейские, но и  Росгвардия а также представители частных охранных организаций, добровольных народных дружин и казачьих объединений. // фото «Петрозаводск говорит»

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