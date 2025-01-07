Рождество в Карелии прошло спокойно

Полицейские обеспечили общественный порядок во время празднования Рождества в Карелии. Правоохранители не допустили нарушений общественного порядка.

В ночь на 7 января в богослужениях и праздничных мероприятиях приняли участие пять тысяч человек, в дневных - до 2 500, сообщили в телеграм-канале полиции.

За порядком следили не только полицейские, но и Росгвардия а также представители частных охранных организаций, добровольных народных дружин и казачьих объединений. // фото «Петрозаводск говорит»