Пострадавшим при взрыве газа в Петрозаводске выплатят компенсацию

Создана комиссия по установлению фактов нарушения условий жизнедеятельности и утраты имущества пострадавших в результате взрыва газа на Луначарского. По итогам ее работы определят размер выплат пострадавшим. Деньги выплатят из резервного фонда администрации Петрозаводска. Для оперативного устранения последствий взрыва газа в городе введен режим ЧС.

Здание обследуют специалисты госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору республики, «Карелгаз» и других профильных организаций.

В доме разрушена межквартирная стена, а также нарушено газоснабжение. Дом находится под охраной полиции. По информации пресс-службы мэрии, чтобы не допустить разморозки, принимают меры к восстановлению теплового контура пострадавших квартир.

Вечером 6 января жильцов эвакуировали. Четверо пострадавших в больнице. Восемь человек доставлены в пункты временного размещения.

По словам сити-менеджера Инны Колыхматовой, списки корректируют, для удобства людей было решено переместить нуждающихся в жилье горожан в гостиницу «Северная». В гостинице будут проживать 14 человек.

«Наша задача – всех разместить, обеспечить горячим питанием», - сказала глава города. В причинах взрыва газа разбирается следственный комитет. // фото телеграм-канал МЧС Карелии