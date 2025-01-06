Капитальный ремонт школы в Вяртсиля завершен

Капитальный ремонт школы в поселке Вяртсиля Сортавальского района наконец-то завершен, рассказали нашей редакции местные жители. 9 января здесь ждут приезда главы Карелии.

Зданию Вяртсильской школы 55 лет. За время капитального ремонта обновили кровлю, фасад, внутренние коммуникации, отремонтировали полы и перекрытия.

Работы начались в апреле прошлого года и школьников распределили по разным помещениям: кто-то учился в Доме творчества, кто-то в здании местной администрации, остальные - в начальной школе и детском саду. Было трудно. Все с нетерпением ждали открытия.

Ожидается, что в следующем цикле ремонта будет приведена в порядок территория вокруг школы. // Фото: Светлана Бойкова.