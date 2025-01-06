Митрополит Константин поздравил жителей Карелии с Рождеством

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым. Он напомнил, что любовь - не абстрактное понятие, она выражается в добрых поступках. А вера без добрых дел мертва.

Глава Карельской митрополии пожелал всем жителям республики, чтобы семьи были большими и дружными, чтобы страх покинул нас. Он напомнил слова ангелов, часто встречающиеся в Евангелии: «Не бойтесь, не ужасайтесь».

Митрополит Константин призвал не бояться политических, экономических и любых других катаклизмов. // Видео: телеканал "Ника плюс".