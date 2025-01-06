06 января 2025, 16:00
Общество

Митрополит Константин поздравил жителей Карелии с Рождеством

Глава Карельской митрополии благословил жителей республики на добрые дела в рождественские праздники

 

 

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым. Он напомнил, что любовь - не абстрактное понятие, она выражается в добрых поступках. А вера без добрых дел мертва.

Глава Карельской митрополии пожелал всем жителям республики, чтобы семьи были большими и дружными, чтобы страх покинул нас. Он напомнил слова ангелов, часто встречающиеся в Евангелии: «Не бойтесь, не ужасайтесь».

Митрополит Константин призвал не бояться политических, экономических и любых других катаклизмов. // Видео: телеканал "Ника плюс". 

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Метки: 
новости Карелии
новости петрозаводска
Петрозаводская и Карельская епархия
митрополит Константин
Рождество Христово