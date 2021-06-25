Ройне Изюмов: Людям – здоровье, власти – здравомыслие

За последние два десятилетия находящаяся у власти политическая сила – партия «Единая Россия», провела череду непродуманных реформ, и самой губительной стала, на мой взгляд, оптимизация отечественного здравоохранения. Кто сегодня помнит партийный проект партии власти «Качественная и доступная медицина» параллельно с которым только в Карелии были уничтожены десятки сельских ФАПов и амбулаторий, следом стали закрываться отделения в районных больницах, в том числе – родильные, детские…

Люди возмущались, требовали не лишать их доступной медицины, но тревогу граждан в правительстве Карелии и парламенте республики, где прочно обосновалось парламентское большинство членов «ЕР», – не разделяли. А зря. В начале 2020 года в Карелию пришла эпидемия ковида и стало понятно, что наше здравоохранение находится в глубоком упадке, медицинские учреждения испытывают чрезвычайный кадровый кризис, а сама система управления способна функционировать преимущественно «в ручном режиме».

Вспомните, как буквально взрывались социальные сети, когда граждане рассказывали министру здравоохранения Охлопкову и главе Карелии Парфенчикову о фактах губительного промедления в оказании помощи больным с коронавирусной инфекцией, как неделями люди ждали результатов тестов, да что там –­ по нескольку дней к больным на вызовы не приходили врачи… Охлопков и Парфенчиков принимали меры, а сколько людей этих «мер» не дождались? Недавно нагрянула «третья волна» эпидемии и снова республика оказалась к ней не готова: прививочная компания близка к провалу, вакцины не хватает, а звучащие со стороны власти намерения ввести в Карелии «принудительную» вакцинацию вызывает справедливое недовольство граждан.

Жителям глубинки приходится тяжелей всего. Там полный коллапс, который усугубила эпидемия коронавируса. Власть рапортует, что в Карелии открываются новые ФАПы, но скромно умалчивает, что некому в них работать. Так, в Великогубском поселении Медвежьегорского района на 38 деревень и при бездорожье (а часть населенных пунктов находится на островах) – остался один фельдшер и местные жители переживают, что он работает практически без отдыха. Два новых ФАПа, по сути, стоят на замке – новых кадров нет. Ответ на вопрос: кто загнал ситуацию в такой тупик – напрашивается сам собой. Те, кто допустил оптимизацию – те, кому не хватило здравомыслия зля защиты самого дорогого – здоровья.