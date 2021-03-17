«Ростелеком» обследовал линии связи в 45 водоемах Северо-Запада

За минувший год группа водолазов - связистов «Ростелекома» провела под водой суммарно более тысячи часов, проверяя состояние подводных коммуникаций в 45 водоемах, расположенных на территории Северо-Западного федерального округа.

Из них 11 водоемов пришлось на Карелию. На двух участках прохождения кабеля связисты провели укрепление берега, размытого паводком. Подводные трассы на 6 реках расчистили от затонувших деревьев и коряг, которые нанесло течением, 136 метров коммуникаций заглубили и зафиксировали на дне грузами.

Техническая база группы находится в Петрозаводске, но ее специалисты работают на реках и озерах практически всех регионов Северо-Запада: в Архангельской, Мурманской, Новгородской и Псковской областях, в Республике Коми и Республике Карелии. Подводные связисты следят за сохранностью кабельных переходов (подводных участков кабеля) и устраняют источники потенциальных повреждений.

Наибольшую угрозу для подводных коммуникаций представляют природные источники: ледоходы, полноводные паводки, порожистость рельефа, обмеления, и сильные течения, которые могут размывать берега, поднимать кабель со дна и обрывать его. Подобные явления характерны для водоемов в Республике Коми (реки Печора, Ижма, Заостровка), Карелии (реки Тунгуда и Шуя, озеро Куйто, залив Ляппиярви в Ладожском озере), Архангельской (реки Северная Двина, Лая, Исагорка, Вычегда) и Мурманской областях (озера Имандра и Трифоноярви).

«Любой водоем – это “живой” объект со своей спецификой. Например, в силу природных особенностей реки Северная Двина в Архангельской области, Сухона в Вологодской области, Россонь и Нева в Ленинградской области, а также Шуя в Карелии могут менять направление течения. Помимо этого, на силу водотока и направление русла влияет строительство транспортных магистралей и плотин на водоемах. Качественное планирование и профессиональная работа водолазной группы позволили обеспечить целостность подводных переходов и избежать аварий»

- рассказал Равиль Манеев, руководитель группы водолазов - связистов ПАО «Ростелеком» на территории Северо-Западного региона.

Причиной повреждения подводных коммуникаций связи может стать и человеческий фактор: например, хозяйственная и производственная деятельность в пределах береговой линии и расширение набережного строительства за счет сужения русла, рыболовство, последствия лесосплава, туристическая активность. Здесь в зоне внимания подводных связистов находятся, прежде всего, реки Волхов, Нева, Вычегда, Печора, Шуя, а также Ладожское озеро и озеро Имандра.