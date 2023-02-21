Рост цен на автомобили в Карелии замедлился в январе

Январские цены на автомобили в Карелии росли медленнее, чем в декабре прошлого года. Это произошло из-за увеличения поставок новых китайских машин, сообщили в региональном отделении Банка России.

Кроме того, роль сыграло также то, что потребительская активность была сдержанной.

Также снова подешевели смартфоны благодаря постепенному налаживанию импорта.

Бензин и дизель дорожали медленнее, чем месяцем ранее, ведь все еще сохраняется профицит топлива.

В сегменте продовольствия дорожали огурцы, цены на помидоры снижались медленнее, чем в декабре. Из-за неблагоприятной погоды поставки лука из стран Центральной Азии сократились, рост цен ускорился.

Годовая инфляция в Карелии в январе составила 12,1 процента после 11,8 процента в декабре. В других регионах России она находилась в диапазоне от 6,6 процента до 18,1 процента. // фото: pixabay.com