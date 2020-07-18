18 июля 2020, 09:38
Экономика

Росстат: реальные доходы россиян обрушились из-за коронавируса

Доходы жителей страны во втором квартале снизились на 8%. Это рекордное падение с 1999 года

Реальные располагаемые доходы жителей России во втором квартале 2020 года упали на 8%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Росстата. Именно на второй квартал пришлись основные ограничения, введенные ради борьбы с эпидемией коронавируса.

Как отмечает издание, это снижение доходов – рекордное с 1999 года. При этом оценки Росстата разошлась с прогнозами экономистов. Так, эксперты института «Центр развития» НИУ ВШЭ оценили падение показателя во втором квартале на 18% в годовом выражении, а экономисты госкорпорации ВЭБ.РФ — на 17,5%.

Падение доходов связано с итогами пандемии: сокращением заработков россиян, переводом на неполный рабочий день, отправкой в неоплачиваемые отпуска и увольнениями. Каждому второму работнику в России сократили зарплату в период пандемии. Уровень безработицы, по данным Росстата, в июне достиг 6,2%. «Ситуация на рынке труда остается сложной», — признают в Минтруде.

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Метки: 
Росстат
бедность
падение доходов
коронавирус
пандемия
деньги
безработица