Федеральный чиновник объяснил, зачем нужен «арктический гектар»

Выдача «арктических гектаров» не остановит миграцию населения из арктических регионов РФ, однако упростит процедуру получения там земли. Об этом заявил замглавы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

Министерство подготовило законопроект, согласно которому в некоторых северных регионах, в том числе Карелии, россияне смогут бесплатно получить земельные участки – по аналогии с программой «дальневосточный гектар». Их можно будет использовать для строительства жилого дома или ведения экономической деятельности. Причем первые полгода после принятия поправок право на получение земли будут иметь жители арктических регионов.

Участки будут предоставляться только на сухопутной территории Арктики: в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецкий автономных округах, в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, Коми и Карелии.

– У нас нет цели, чтобы с помощью этого механизма заселять арктические территории, потому что прошли давно те времена, когда люди за землей куда-то ехали. И отток это не остановит, - сказал Крутиков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Распространение программы «дальневосточный гектар» на арктические регионы упростит процедуру получения земли, ее можно будет оформить через сайт. Это будет стимулировать людей, считают в правительстве.

– Сегодня Росреестр смотрит на этот механизм с точки зрения возможности его использования для упрощения выдачи земли по всей стране. Я считаю, что это – главный успех, – сказал Крутиков.