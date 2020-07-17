В Карелии удвоился спрос на посуточную аренду жилья

Аналитики «Авито Недвижимости», изучившие рынок аренды посуточного жилья, пришли к выводу, что интерес пользователей к предложениям об аренде квартир и загородных домов, по сравнению с прошлым годом, возрос на 43,2%, сообщает портал «Город».

Спрос на арендуемую недвижимость в Карелии и соседней Ленобласти удвоился. И это совсем не предел. В 2,3 раза он вырос в самом европейском регионе страны – Калининградской области, в 2,2 раза – в Челябинской.

В Краснодарском крае и Крыму владельцы съемного жилья отмечают небывалый интерес со стороны потенциальных жильцов – южные регионы привлекают каждого третьего пользователя, интересовавшегося объявлениями о сдаче жилья на Авито.

«Внутренний туризм сейчас действительно переживает небывалый спрос. Раньше, при выборе между отдыхом за границей и внутри страны, предпочтение по многим причинам отдавалось в большинстве случаев первому варианту. Но в этом году ситуация кардинально изменилась, и регионы стали приоритетными направлениями для наших соотечественников. Мы видим, что владельцы недвижимости также не упускают возможности заработать, сдавая своё жильё в краткосрочную аренду туристам, как и во время проведения в России Чемпионата мира по футболу»,

- отмечает руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

Речь идет, прежде всего, о россиянах, которые привыкли отдыхать с комфортом, но не переплачивая за гостиничные услуги.

Первое и второе места в рейтинге самых популярных туристических направлений заняли Краснодарский край и Республика Крым — они опережают Москву в 4 и 3 раза соответственно. Столица и Санкт-Петербург — на третьем и четвертом месте.

Стоимость посуточной аренды квартир по стране колеблется от 1000 рублей в Волгоградской и Челябинской областях, до 1,8-2 тысяч рублей в Москве и Московской области. Самая доступная загородная недвижимость сдается в Ростовской и Волгоградской области, а также в Ставропольском крае – средняя стоимость посуточной аренды там составляет от 2 тысяч рублей. Самая дорогая – в Подмосковье (9-14 тысяч рублей).