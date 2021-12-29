29 декабря 2021, 20:15
Росстат оценил инфляцию по итогам 2021 года
По предварительным расчетам, инфляция в стране по итогам года составила 8,39%
По предварительной оценке Росстата, по итогам года инфляция составила 8,39%. Рост цен стал максимальным с 2015 года, когда показатель достигал 12,91%.
«По предварительным данным, индекс потребительских цен в декабре 2021 года составит 100,82 процента, с начала года - 108,39 процента», - сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики. Окончательные показатели станут известны 12 января.
По оценке Росстата, в декабре продовольственные товары подорожали на 1,36%, за год рост составил 10,62%. Непродовольственные товары в декабре подорожали на 0,64%и за год на 8,58%. Услуги в декабре подорожали на 0,26%, а за весь 2021 год на 4,98%. (фото pixabay.com, Alexas_Fotos)