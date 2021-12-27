ЦБ отреагировал на сообщения о контроле денежных переводов россиян

В Центробанке отреагировали на сообщения СМИ об усилении контроля со следующего года всех денежных переводов россиян.

В ЦБ пояснили, что с 2022 года планируется ужесточить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров, а не за операциями граждан, сообщает РИА Новости. Регулятор уточнил, что речи о тотальном контроле за операциями россиян и иностранцев не идет.

А цель новых мер заключается в выявлении зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физлиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами.

В ЦБ уверяют, что нововведение не отразится на малом бизнесе. Также ЦБ намерен собирать данные от банков только в случае риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. (фото pixabay.com, JESHOOTS-com)