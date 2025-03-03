Российский турист умер на курорте в Таиланде

В Таиланде умер по неизвестной причине турист из России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

По данным источника, трагедия случилась в гостевом доме на острове Пхукет. Возлюбленная 41-летнего мужчины обнаружила его без признаков жизни вечером 2 марта, он уже не дышал. При этом женщина почему-то позвонила в полицию только спустя два часа.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия стражи порядка нашли на журнальном столике в доме шприц и неизвестное вещество. Его отправили на экспертизу. Смерть россиянина связывают с передозировкой этим веществом. Расследование гибели нашего земляка продолжается.