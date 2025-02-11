Российский самолет мог нарушить воздушное пространство Финляндии

В Финляндии подозревают российский самолет в нарушении воздушного пространства страны. Об этом сообщает Yle.

По данным Минобороны Суоми, российское воздушное судно могло пересечь границу в районе Финского залива.

В связи с инцидентом в МИД Финляндии в понедельник был вызван посол России. Власти Суоми потребовали от российской стороны провести расследование предполагаемого вторжения самолета в воздушное пространство страны. // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo